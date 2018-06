Lukášovi se od syna odjíždělo těžko, říká čerstvá maminka Ochotská

„Lukáš byl s námi celé dva dny i noc v porodnici, takže si malého pořádně užil. Nepustil ho z ruky. Je pravda, že se mu odjíždělo těžko, ale stále jsme byli v kontaktu na skypu a já mu vše i dokumentovala, takže jsem do Austrálie posílala záplavu fotek,“ prozradila Ochotská.

Úplně sama však na dvoutýdenního chlapečka není. „Mám doma rodiče, kteří mi pomáhají. Lukyho rodina se za námi chystá už za pár dní. Jinak kolem sebe mám hodně kamarádek, které mi chtějí pomáhat. Spíš je to naopak, jsem ráda, že mám teď čas si vše sama zorganizovat, naučit a zvyknout si na nový systém, nový život.“

Podle Ochotské je sice syn přes den andílek, ale v noci se z něj stává malý čertík. Od porodu se zatím ještě moc nevyspala, ale i to má své výhody. Díky nočnímu řádění jejího Andreaska, mohla pečlivě sledovat tenisové zápasy a fandit českým tenistům.

„Teď si naplno užívám roli maminky a nic jiného mě vlastně ani nezajímá. Žiju jen malým a na ostatní věci, které jsem si dřív dopřávala, nemyslím. Mám úžasného muže, fungující rodiče, takže když chuť po společnosti přijde, můžu v klidu vyrazit. Teď je ale důležité být co nejvíce s Andreaskem,“ říká Ochotská, která rozhodně u jednoho dítěte skončit nehodlá.

„Klidně bych měla spoustu dětí, vždyť je to to nejkrásnější, co v životě můžeš mít a co má smysl. Ráda budu měnit priority i hodnoty. Tohle za to totiž opravdu stojí.“

Michaela Ochotská si těhotenství užívala, řekla v prosinci v rozhovoru