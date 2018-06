VIDEO: Ochotská se ukázala ve společnosti, měsíc po porodu je štíhlá

„Ono to takhle vyšlo, protože partner se vrátil z turnaje, neměl tady být a měli jsme teoreticky volný večer. Byli jsme sem pozváni a máme rodiče, kteří hlídají, tak jsme vyrazili,“ řekla Ochotská.

Lukáš Rosol musel brzy po narození syna odjet na turnaj, ale když je doma, věnuje se mu ze všech sil. “Přebaluje, je šikovný táta. Dělá všechno, až na to kojení,“ prozradila Ochotská, na které měsíc po porodu není znát, že by měla nějaká kila navíc.

„Když nespíš, kojíš a opravdu pořád ho nosíš na rukách, musíš vyběhnout dvacetkrát denně schody, tak to jde rychle dolů. Já jsem nechala víceméně všechno v porodnici a mám nahoře asi tři kila a to jsem i ráda, to mi vyhovuje. Nechtěla bych úplně všechno shodit,“ říká.

Do dalšího dítěte se na rozdíl od partnera nežene. „V tom se trošku teď nemůžeme shodnout. On by chtěl co nejdříve, ať jsou kousek od sebe, a já tím, že je to záhul, tak bych raději počkala,“ říká Ochotská.

„Já si myslím, že dva, tři roky a bude to další. Nebudeme tlačit nějak na pilu. Ale uvidíme. Třeba nebude žádné, třeba nám to jedno bude stačit,“ dodává Rosol.