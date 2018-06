Michaela Ochotská a Lukáš Rosol se vzali, zpívala jim Absolonová

Michaela Ochotská a Lukáš Rosol si řekli „ano“ před víc než sedmdesáti hosty a na obřadu jim naživo zazpívala Monika Absolonová, která šla Michaele Ochotské překvapivě za svědkyni. Na začátku zazpívala píseň Jsi můj pán z muzikálu Dracula a na závěr obřadu píseň Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra. Krátce po obřadu ale ze svatby odjela.

Rosolovi šel za svědka herec Petr Rychlý a nikdo ze známých českých tenistů se na svatbě neukázal.

Ochotská měla klasické bílé šaty, na hlavě drdol a v ruce kytici z bílých růží. Rosol se ženil v černém obleku s květinou v klopě.

Novináře na svou svatbu nepozvali a tajili i její datum. „Ne že bychom dělali nějaké embargo a šílené tajnosti, ale nechceme na to upozorňovat, protože je to náš den, užijeme si to přesně podle našich představ. Děláme to tak, jak bychom chtěli, aby to vypadalo a nepotřebujeme, aby se nám v tom někdo šťoural,“ vysvětlila Ochotská měsíc před svatbou.

Na Instagram dala pět dní před svatbou fotku svatebních oznámení s tím, že se jejich velký den blíží.

Michaela Ochotská zveřejnila svatební oznámení.

Ochotská a Rosol se zasnoubili už před dvěma lety. Svatbu ale odsunuli kvůli těhotenství. Moderátorka řekla, že svatba pro ni už není tak důležitá, ale do sňatku vstoupí hlavně kvůli synovi.

„Je to pořád jen papír, který se podepíše a kdykoli se může podepsat zas ten rozvodový. Ale v momentě, kdy máš miminko, tak je to spojení do konce života. Pro mě je mít miminko s někým, koho miluji, nejvíc. A svatba je až na druhém místě. Ale samozřejmě pokud už to miminko je, tak je fajn, abychom byli kompletní rodina. Takže teď přichází na řadu svatba,“ dodává Ochotská.