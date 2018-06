Michaela Ochotská a Davide Mattioli: co spolu mají?

Uvedená dvojice spolu strávila několik pracovních dnů a výsledkem je italsko-český duet, který vyjde jako bonus na Davidově nové desce. "Natáčení duetu s Davidem určitě neberu jako nějaký krok stát se zpěvačkou, spíše jen šlo o takové překvapení na jeho nové CD," vysvětluje Ochotská, která se rozhodně do zpívání nepustila jen tak ze dne na den.

"Asi rok a půl jsem hrála v muzikálu Pokrevní bratři společně s Danielou Šinkorovou, Sisou Sklovskou a třeba Petrem Vondráčkem. Teď jsem dostala nabídku do dalšího muzikálu, takže chodím na hodiny zpěvu, protože je stále co vylepšovat," přiznává Michaela, známá díky postavě Ediny Krásové ze seriálu Pojišťovna štěstí.

"S Davidem jsme zkoušeli různé tóny, ve kterých duet nazpíváme. Pak jsme vybírali ten nejlepší překlad, protože písnička je dvojjazyčná, tak aby to sedělo jak rytmicky, tak překladově," popisuje herečka. "Jednu pasáž mám také v italštině, takže jsem se učila přesnou výslovnost," doplňuje.

Zpěvačkou nebudu

"Natáčení mě bavilo, byla to pro mě hlavně velká zkušenost, ale v této sféře bych asi pokračovat nechtěla. Mám spoustu vedlejších aktivit, do kterých patří hlavně škola, natáčení, moderování a modeling," vypočítává. "Zpívání je krásné, ale je třeba se tomu věnovat naplno, jinak to nemá smysl a já bych teď na to bohužel ten čas neměla," připouští.

Společný duet s Davidem je ale pro Míšu kromě zábavy také dobrým byznysem. "Už máme několik nabídek na vystoupení! Nečekala jsem, že o to bude takový zájem," raduje se.

"S Davidem jsme se už v minulosti potkávali na spoustě večírků, které jsem moderovala. Teď se naše cesty pracovně příjemně spojily," dodává.