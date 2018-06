Michaela Nosková vydá knihu v říjnu

Od myšlenky nebylo daleko k činu – ve středu se definitivně domluvila s nakladatelstvím, které si nepřálo být jmenováno, o vydání své knihy. Do července má mít svého rádce hotového a v říjnu by se měl objevit na pultech knihkupectví.

„Myslím, že mám o knížce docela jasnou představu a mám zásadní důvod, proč jsem to začala psát. Čtrnáctileté holky mi napíšou, že jedí ovoce a zeleninu, něco zhubly, ale už to nejde, a nevědí, co mají vynechat. Vzhledem k tomu, že jsem si tím ve čtrnácti sama prošla, že jsem jedla jeden banán za den, tak vím, že je to špatně. Nejíst je největší chyba,“ vysvětluje Michaela Nosková, které s knížkou bude editorsky pomáhat šéfredaktorka časopisu Bomton Radka Červinková. „Spolu to konzultujeme, posílám jí text a ona to dává do rozumné formy a kontroluje mi to. Jsme spoluautorky,“ říká mladá zpěvačka.

V hektickém čase autogramiád a dalších povinností spojených se SuperStar k psaní využívá čas, kdy jezdí z Prahy domů do Brna a zpět. „Jezdím s notebookem a píšu po cestě. Posledně, když jsem jela do Prahy, tak jsem v kuse dvě a půl hodiny psala. Teď jsem u toho, když mi bylo patnáct. Bude to částečně napsané deníkovou formou. Chtěla jsem, aby to bylo vtipné a aby si tam každý něco našel,“ prozrazuje autorka.

Druhá část knížky by měla obsahovat rychlé recepty na zdravá jídla, s kterými jí pomohou odborníci ze zdravé výživy Rebia, kam zpěvačka ráda chodí. „Hlavně bych chtěla, aby tam byly recepty na sladké zdravé věci, protože jsem strašně na zákusky,“ podotýká.

V knize Nosková prozradí i různé cviky, které jí pomohly zhubnout, především z asijského cvičení tae-bo, které spojuje aerobik a posilování. „Při cvičení je důležité, jaký má člověk typ postavy. Jestli je spíš atletický typ jako já, tak mu nevyhovuje posilovna, protože mu hned narostou velké svaly a nezhubne. Je pro něj lepší aerobní cvičení. Hodně jsem se tomu věnovala. Už když jsem byla na gymplu, tak jsem studovala psychologii, která se věnuje typologii postav. V knize bych to všechno chtěla rozebrat,“ popisuje nynější studentka muzikálového herectví na brněnské JAMU. V knížce nebudou chybět ani fotografie a je možné, že k ní přibude i videokazeta se cviky.

Svou postavu si dnes Michaela Nosková udržuje hlavně pohybem. „Jím v určité míře, co chci, a ještě u toho sportuji. Ráno si dám jogurt, ovoce, k obědu třeba salát. Miluju rajčata s mozzarellou. Schválně si po obědě dávám i něco sladkého. Mám to ráda a mám pak dobrý pocit. Odpoledne si jdu zacvičit, zaběhat nebo zaplavat, to je úplně jedno. Stačí půlhodinka nebo dvacet minut. Tělo spaluje. A když tělu dáte v určité míře všechno, tak je spokojené a také vy jste spokojení. Po tom, co jsem prošla vším hubnutím, jsem zjistila, že nejdůležitější je, aby člověk jedl méně třeba pětkrát denně, ale hlavně aby se cítil v pohodě,“ usmívá se.

Dívkám by mohla jít příkladem i v otázce módy. „Dostala jsem nabídku od jedné firmy, že by udělali moji kolekci – kapsáče a šátky. Přemýšlím o tom, ale nebylo by to tak, že bych do toho mluvila. Spíš by to bylo o stylu, který nosím a který někdo navrhne. Jen se to bude pod mým jménem propagovat. Legrace musí být,“ míní Nosková, která je však především zpěvačkou. Bude to moci od října dokázat po boku Daniela Hůlky v muzikálu Jekyll a Hyde. Připravuje se na roli Lucy, jednu ze dvou hlavních ženských postav, v které bude alternovat s Terezou Duchkovou.