Michaela Nosková se rozešla s německým přítelem, ničila ji žárlivost

„Přemýšlela jsem nad tím už docela dlouho. Vyústilo to po několika debatách do bodu, kdy jsem si řekla, že už to dál nejde. Měli jsme jet v pondělí na dovolenou do Chorvatska, Thomas přijel v neděli a já ho zas poslala zpátky,“ popsala Nosková svůj rozchod s fotografem Thomasem Lichtenwalterem (45).

„Poslední čtyři dny jsem s ním moc nemluvila, protože jsem byla dost vytočená, takže možná něco čekal. Myslím, že jsme to zvládli jako dospělí lidé,“ říká zpěvačka.

Vzhledem k tomu, že Lichtenwalter žije v Německu, vídali se méně, než by chtěli, a nepravidelná pracovní doba zpěvačky tomu moc nepomáhala.

„Největší problém byl ten, že potřebuji partnera, který mi věří, protože v naší branži to jinak nejde. Potřebuji partnera, který mi dává důvěru a volnost. Tím myslím časovou volnost, protože naše práce vyžaduje to, že jsme někde a za tři hodiny musíme být na druhém konci republiky. A on to nechtěl pochopit, čímž chci říct, že žárlil,“ vysvětluje Nosková.

„Nežárlil ale na chlapy, žárlil na práci. Moje práce je v mých vztazích permanentní problém,“ dodala. Nového partnera zatím nehledá a chce si chvíli užít samotu.