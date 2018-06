Nosková o vztahu se starším fotografem: Jsem nadšená, měnit ho nebudu

„Spokojená jsem všeobecně ve svém životě. Mám partnera, ze kterého jsem úplně nadšená, a myslím, že ho nebudu měnit a nechám si ho hodně dlouho,“ řekla Nosková po úspěšné premiéře.

Její nový přítel, který je otcem dvou dětí, si prý dobře rozumí i s čtyřletou dcerou Noskové Eliškou. „Mají spolu strašně hezký vztah a Eliška mu nedávno anglicky řekla, že ho miluje. Bylo to hrozně hezké a já jsem z toho měla hrozně dobrý pocit,“ pochvaluje si herečka.

Dceru na představení nevzala, protože to není zrovna muzikál pro děti. „V muzikálu Sněhová královna, za který mám nominaci na Thálii, hraju zlo a Eliška, když to vidí, tak říká: Maminko, nemohla bys být chvíli hodná? A teď když jsem hodná, tak to zas vidět nemůže, protože se v tom muzikálu furt vraždí. Nezavděčím se jí,“ postěžovala si.

Role v Přízraku Londýna je prý pro Noskovou protiúkolem. „Je to role, která je úplně proti mně, takže mě stálo hodně úsilí a energie tu naivku a něhu v sobě najít,“ přiznání. Vzápětí ale dodává, že se v ní romantička začíná probouzet i v soukromém životě právě díky nové lásce.