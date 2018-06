Nosková o nové lásce: Po prvním polibku jsme se měsíc neviděli

„Poprvé jsme se spolu oficiálně objevili na veřejnosti na soutěži Muž roku, kde jsme společně i vystupovali,“ přiznala Nosková, která se s Ondřejem Báborem (25) dala dohromady na představení muzikálu Přízrak Londýna.

Společně si dali měsíční zkoušku odloučení a poté si řekli, že jsou pár. „Jen co jsem se s Ondřejem poprvé políbila, už jsem odjížděla na měsíc pracovně do New Yorku. Byla to pro nás taková zkouška, zda opravdu spolu chceme být. Vyšlo to,“ s radostí přiznala zpěvačka.

Původně prý měla v plánu o svém vztahu s hereckým kolegou mlžit, ovšem nakonec se dohodli, že vztah zveřejní. „To já jsem chtěla, abychom se neskrývali. Oni by nás stejně někde novináři načapali, pak by to mohlo být třeba nepříjemné,“ prozradila Nosková, která si Ondřeje chválí i pro jeho přístup k dceři.

„Zatím je strejda, ale musím říct, že mě moc mile překvapil, jak krásně projevuje o Elišku zájem. Věřím, že jako strejda zatím skvěle obstál,“ říká Nosková.

„Co bude dál, to se ještě uvidí. Zatím si společně užíváme jeden druhého,“ dodala zpěvačka, která před mladším partnerem měla naopak staršího. Jejich vztah ale zničila žárlivost (více čtěte zde).

Nosková má pětiletou dceru Elišku z manželství s Janem Horsákem. S tím se rozvedla v roce 2013.