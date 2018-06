VIDEO: Nosková změnila příjmení i účes, za partnera má jen dceru

"Můj osobní život je takový, že mám úžasného partnera. A tím není nikdo jiný než moje úžasná dcera. Krásně si spolu vystačíme, je nám hezky. Tuhle si jedeme spolu na dovolenou, tuhle se jdeme projít. Je nám spolu fajn. Myslím, že momentálně nejsem typ pro vztah," řekla iDNES.cz Michaela Nosková.

Není ani divu, že se víc než kdy jindy soustředí i na vlastní kariéru. Už v prosinci ji například uvidíme v připravovaném muzikálu Mamma Mia! "Budu hrát trochu potvoru, vůbec nechápu, proč mi tu roli dali. Je to jedna z těch kamarádek Donny (ve filmu ji hrála Meryl Streepová), taková ta nejvyšší. Pořád bude někoho svádět, pořád si užívá život, má ráda koktejly, zábavu a chlapy," poodhaluje zpěvačka, jež stejně jako ostatní její kolegové bude písně od ABBY zpívat v češtině.

"Momentálně dostáváme hudbu a texty a já se připravuju i fyzicky, protože nás čeká hodně tancování. Každý den běhám a jezdím na kole, abych byla připravená," přiznává.

Nosková rovněž překvapila změnou barvy vlasů. Ze zrzky je nyní téměř blondýnka. "Barva vlasů souvisí s jinou rolí, a to s muzikálem Jedna noc na Karlštejně. Je to produkce, která hraje na hradě, takže nemá paruky. A kdybych hrála Elišku ve svých zrzavých vlasech, obávám se, že by to moc neprošlo," směje se s tím, že reakce okolí jsou víc než příznivé.

"Upřímně jsem překvapená, trochu mi bylo těch mých zrzavých vlasů líto. Všichni ale najednou začali psát, jak je to úžasné, jak mi to sluší a já sama jsem to nějak nepobrala, protože si připadám tak trochu obyčejná," uzavřela Nosková.