VIDEO: Nosková oblékla průhledné triko bez podprsenky, vidět bylo vše

"Cítím se v tomhle modelu krásně. Všichni na mě sice koukají, jen nevím, proč ne do očí," smála se Michaela Nosková, která si v průběhu křtu pro podprsenku pro jistotu došla. "Takhle je to lepší. Můžu se normálně hýbat," vysvětlovala později.

Zpěvaččino sebevědomí výrazně narostlo poté, co shodila dvacet kilogramů. A i když už prý úmyslně nehubne, stabilní hmotnost ještě nemá. "Jsem ve fázi, že se už ani nesnažím hubnout, ale ono to ještě doznívá. Myslím, že jedno nebo dvě kila ještě půjdou dolů. Nehubnu však nijak drasticky. Průměrně tak dvě kila za měsíc."

S úbytkem váhy se ale podle Noskové dostavil i efekt zmenšení prsou. Nově musí kupovat o dvě velikosti menší spodní prádlo. "Pamatuji si, že jsem mívala podprsenku velikosti C, zatímco teď mám velikost skoro A. A to je už sakra rozdíl. Manželovi to ale nevadí," doplnila zpěvačka Michaela Nosková.

Ta byla vedle zpěvačky Lucie Vondráčková, herečky Jany Strykové či missky Terezy Budkové jednou z těch, které přišly odhalit klenoty svatebního katalogu vizážistky a kadeřnice Lenky Šourkové s návrhářky klobouků Libky Safr

Knize nazvané Wedding collection 2013 dominují především svatební účesy a svatební čelenky. Kniha se podle autorek liší od všech podobných na trhu právě svojí pestrostí, prezentací netradičních úprav vlasů i široké nabídky ozdob do vlasů, které prý na trhu chybí.