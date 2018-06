Zpěvačka Michaela Nosková se rozvádí, dala přednost kariéře

10:23 , aktualizováno 10:23

Vypadalo to, že se Michaele Noskové poslední dobou vše daří. Zhubla, dostala se do zajímavých divadelních projektů, zářila na společenských akcích. V soukromém životě to ale bylo horší. S manželem teď oznámili rozchod.