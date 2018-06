Ztratila jsem vlastní osobnost, říká k rozvodu zpěvačka Nosková

Kdy nastal ten zásadní zlom ve vašem soužití, kvůli kterému jste se rozhodli, že půjdete od sebe?

Všechno to začalo tím, že jsme asi před půl rokem začali mít problémy, které byly dost neřešitelné. Vše dospělo do stádia před dvěma měsíci, kdy já jsem byla deset dní v Jižní Koreji sama a měla hodně času přemýšlet o tom, jaká jsem a co chci a co nechci. A tam nastal ten zásadní zlom, kdy jsem si uvědomila, jak moc jsem uzpůsobila svoji vlastní osobnost tomu, abychom mohli nějak fungovat.

Postrádala jste samu sebe?

Přesně tak. Samozřejmě to nebylo tak, že by mi Honza řekl: 'Taková budeš', ale logicky jsem se na začátku vztahu začala přizpůsobovat tomu druhému tak, aby mě měl rád. Postupem jsem si uvědomila, že dělám hodně věcí, které nejsou součástí mé osobnosti a kvůli kterým nejsem šťastná.



Michaela Nosková s manželem Janem Horsákem

Velkou zkouškou je pro každý vztah i narození dítěte. Mohlo i to mít nějaký vliv na vaše problémy?

Řekla bych, že určitou dobu jsme to zvládali, ale poslední měsíce byl Honza pořád doma s Eliškou, zatímco já jsem pobíhala po pracích. A v tu chvíli Honza neměl takový prostor, který by mohl mít nebo který by potřeboval. A já jsem jistila, aby vše bylo tak jako do té doby, tedy finančně. On má firmu a snažil se pracovat, ale víc byl doma s Eliškou, takže neměl tolik prostoru, aby vše zajistil sám.

A jak vnímáte blížící se rozvod? Jako prohru, nebo jako začátek nové etapy života?

Já to beru tak nějak dohromady. Když člověk plánuje, že chce s někým být do konce života, tak je to určitě prohra, když problémy nedokáže vyřešit. Na druhou stranu - a to je důvod, proč jsme to s Honzou takhle utnuli - je nám třicet a víme, co od partnerského života chceme, a protože se to neslučuje, pořád máme čas si život uzpůsobit tak, jak to cítíme. Myslím si, že ty naše osobnosti jsou natolik rozdílné, že i kdybychom se snažili něco lepit, opět bychom se dostali do stejného bodu.

Komu jste se s problémy svěřila jako prvnímu?

Kamarádce Martě Ondráčkové. Rodičům až poté. Nebylo lehké jim to říct, s mámou jsem to řešila hodně a docela dlouho, a myslím, že obě strany to berou tak, že nám do toho nechtějí moc zasahovat a jen si přejí, abychom se domluvili na výchově Elišky a dál fungovali jako partneři právě pro její výchovu.

Michaela Nosková s manželem a dcerou Eliškou

Eliška zůstane u vás?

Elinka teď nastoupila do školky, tam jsme se byli podívat spolu, jinak je to nastavené tak, že Eliška bude u mě. Je to Honzovo přání. S tím, že on si ji může vzít kdykoliv bude chtít. Snažíme se ve všech směrech komunikovat docela v klidu.

Nikdo třetí za vašimi problémy nebyl?

Z Honzovy určitě ne a z mé už vůbec ne. Nejsem typ, který by měl potřebu odbíhat jinam. Je to o nás dvou a o tom, že si můžeme někdy zajít na kafe, ale já asi nejsem dobrý partner do života.