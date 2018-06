VIDEO: Michaele Maurerové zvedají sebevědomí devatenáctiletí hoši

„Spodní prádlo byla pro mámu po dvou dětech výzva. Zároveň to bylo spodní prádlo, které bylo tak lehce retro a já jsem celou dobu tak lehce retro. A vlastně to byla určitá touha, aby mi lidé řekli: Hele, na to, že jsi máma dvou dětí, tak dobrý,“ vysvětlila Maurerová v pořadu New Look.

Ještě větší radost jí ale udělal neznámý mladík. „Nedávno jsem si dobře zvedla sebevědomí v jednom klubu. Balil mě devatenáctiletý hoch. A když mi řekl: „Hele, kočko,“ tak já byla tak šťastná. V tu chvíli bych mu vyprala, vyžehlila, uvařila, udělala bych mu domácí úkoly. Měla jsem takovou radost, že jsem si slíbila, že na takové akce budu vyrážet často, protože mi to dělá dobře,“ prohlásila.

„Když vidím ovíněné devatenáctileté hochy, kteří třeba mají nějaké dioptrie, ale pozvou mě na džus, tak z toho můžu žít dlouho,“ dodala.

Kromě rozhovoru s Michaelou Maurerovou uvidí diváci pořadu New Look, který televize Óčko vysílá v pondělí ve 21:45, proměnu divačky Petry, kterou vybrali fanoušci na Facebooku.