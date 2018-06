VIDEO: Jsem zamilovaná, vypadám pak líp, říká herečka Maurerová

„Lásku mám ke svým dětem. Musím být pořád zamilovaná. Když jsem zamilovaná, tak jsem šťastná a líp vypadám. Takže jsem zamilovaná,“ mlžila Michaela Maurerová poté, co byla dotázána, jestli je zamilovaná.

Herečka, kterou proslavil seriál Ulice, byla před rokem spojována s movitým podnikatelem Tomášem Vondráčkem. Má tedy partnera?

„Mám. 26. ledna mu bude šest let, je to krásný blonďák a jako jediný má výhradní právo spát až do smrti v mé posteli,“ odvedla pozornost na svého syna Josefa, který je stejně starý jako jeho dvojče, sestra Magdalena.

Jisté je, že Maurerová vypadá podstatně lépe než po rozchodu a následném rozvodu.

„Doufám, že je to způsobeno mým zdravým životním stylem. Tím, že jsem se dala na bikram jógu, že cvičím, že se hejbu i mimo chvíle, kdy cvičím, že jsem zamilovaná do života, do svých dětí a že se mám zkrátka dobře,“ uzavřela herečka.