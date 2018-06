Michaela Maurerová: Měla jsem na děti vodítka, ale vzdala jsem to

„Těch víc dětí způsobí to, že rodič už není tak úzkostný, ty věci tolik neprožívá a nepřehání, což je v některých případech lepší. Najednou zjistíte, že teploměr do vaničky na koupání je opravdu velká zbytečnost, že stačí tam ponořit loket a když je to fajn voda pro vás, tak i pro to dítě,“ říká Maurerová.

„Stejně nakonec dá matka na to, jak ji vychovávali, a na svůj osobní instinkt. Já jsem samozřejmě měla najeté všechny servery a všechny rady a všechno jsem to projížděla a chtěla být tou nejdokonalejší matkou. A pak se ve finále stejně slyším, jak používám větu mé mámy ‚Jestli nebudeš hodný, tak nebudeme kamarádi‘, kterou jsem tvrdila, že nikdy nebudu říkat svým dětem.“

Dvojčatům Magdaleně a Josefovi je už šest let. Maurerová teď vzpomíná, jak se je kdysi snažila doslova ukočírovat. Kamarádka vlastnící obchod pro psy jí doporučila kšíry, aby měla procházky pod kontrolou.

„Já jsem myslela, že na to vyzraju, že mám vychytávku, vodítka na děti, ale vůbec jsem nepočítala s variantou, že ty děti se mi budou překřižovat, zamotávat a že maminka bude za nimi jako za tažnými psy husky lítat, tak jsem to vzdala,“ říká herečka.

„Takže jsem pak rychle začala vyhodnocovat, které dítě je ve větším nebezpečí. Můj mozek se stal velmi analytickým a rychlým a byla jsem nejbystřejší, co jsem kdy byla,“ dodává.

S otcem dvojčat Milanem Kožíškem se Maurerová loni po jedenáctiletém vztahu rozešla (více čtěte zde).