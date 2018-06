„Co to je? a) Míša snědla více hrášku, b) Míša ztloustla, c) Míša bude TROJMATKA. Všechny odpovědi jsou správně!“ napsala herečka k fotografii na sociálních sítích, kde se hned se strhla lavina gratulací nejen od fanoušků, ale i od hereckých kolegů či kamarádů.

„Moc jsem se těšila, jak vám tu ‚pověsím‘ takovou tu romantickou fotku, jak se držím zasněně za pupík ve vlajících letních šatech, ale realita je fakt jiná,“ přiznala herečka, že průběh těhotenství pro ni není úplně bezproblémový. „Místa a rekvizity, se kterými teď trávím poslední skoro čtyři měsíce (záchod, umyvadlo, kýbl), nejsou tak fotogenické, abych vám je sem nějak často ‚šoupala‘,“ dodala.



Na miminko se však nastávající maminka moc těší. Sourozence se nemůžou dočkat také její dvě děti. „Já osobně se teď tedy nejvíc těším, až to ‚nejkrásnější období v životě ženy‘ (to musel vymyslet chlap) skončí a já si to miminko pořádně pomazlím a očuchám. Protože být máma je pro mě prostě nejvíc nejlepší věc v životě a taky zázrak,“ přiznala.

Michaela Maurerová by měla porodit ještě letos. Pod stromeček tak přinese dvojčatům a svému partnerovi ten nejhezčí dárek.

Herečka si po rozvodu s podnikatelem Milanem Kožíškem, který je otcem dvojčat, pečlivě hlídá soukromí. Proto není jasné, kdo vlastně bude otcem jejího třetího potomka. „Já stále opakuji, že se neskrýváme, nechodíme kanály. Snažím se jen respektovat to, že nechce být součástí mojí práce. Stejně jako já nebudu součástí jeho,“ řekla loni v říjnu pro iDNES.cz.