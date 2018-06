VIDEO: Poznali byste ji? Tohle je pihatá herečka Michaela Maurerová

Herečka Michaela Maurerová se na fotografiích představuje jako žena mnoha tváří. Na šesti uměleckých fotografiích je ztvárněna ponořená ve vodě, s rukama zdobenýma peřím nebo zahalená v bílém poprašku.

Umělecké fotografie vznikly ve spolupráci s vizážistkou Barborou Nevickou a fotografkou Martinou Gonšenicovou.

Michaela Maurerová

"Řekla bych, že jsme započali s Jitkou Čvančarovou, která je patronkou DebRy, společně se školou líčení Surface a fotografkou Martinou Gonšenicovou takový hezký kamarádský vztah. Moje kůže se stala plátnem pro výtvarné umění, Martina to vyfotila a hledaly jsme způsob, jak to zúročit a napadla nás DebRA, která s kůží a hlavně s celoživotními problémy těch, kdo nemocí motýlích křídel trpí, má hodně společného," řekla na kameru iDNES.cz Michaela Maurerová.

Všechny vystavené fotografie byly vyvolány originálním způsobem. K vidění je holografický efekt, který budí zdání pohybu, i kontrast lesku a matu.

"Sérií fotek vzniklo šest, takže jsme pak s fotografkou hledaly, které vybereme. A protože se většinou sama sobě nelíbím, tak mám nejraději fotku, kde jsem si nejmíň podobná. Jsem hrozně ráda, že každý, kdo sem přijde, má jiného favorita," doplnila Maurerová.

Na vernisáži nechyběla ani Jitka Čvančarová, která je letitou patronkou nadace DebRA. Do galerie přišla s Petrou Koudelkovou, která problémy s extrémně zranitelnou a křehkou kůží zažívá denně.

"Každá zmínka o nás je krok kupředu. Petra je mladá, chytrá, akorát má nemocnou kůži. To je celé, co je potřeba říct," vysvětluje Čvančarová.

"Záleží na společnosti. Buď vás odsoudí, nebo žádný problém nehledá a pochopí, že nejste nijak psychicky nemocní, ale jen máte nějaké omezení," razí racionální postoj Petra.

Pohled na běžné starosti výrazně mění i aktérka výstavy Maurerová. "Dřív jsem prožívala každý opar, každý pupínek a byla to pro mě tragédie, zvlášť v těch čtrnácti, kdy jsem měla pocit, že nikdo nesleduje nic jiného než toho jednoho beďara na nose. Od té doby, co jsem zjistila, že to je taková banalita, že si tito lidé mnohdy přejí i ten malý pupínek na nose, který by pro ně znamenal velkou úlevu v tom, jak a v čem žijí," uzavírá herečka.

Nadaci DebRA byl přímo na zahájení výstavy fotografií předán šek ve výši 40 tisíc korun.