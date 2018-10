Začátek třetího těhotenství byl velmi náročný, říká Maurerová

Jak prožíváte své druhé těhotenství?

Bylo to velmi náročné. Rozhodně nesouhlasím s tvrzením, že jde o nejkrásnější období v životě ženy. Alespoň to tak neplatí u mě. Prvních pět měsíců jsem byla každou chvíli na záchodě a trpěla. Nechci se rouhat, je pravda, že jsem měla víc strach z toho, jak to bude dlouho takto pokračovat, a zda bude vše v pořádku. Naštěstí jsem si vybrala skvělého partnera. Stará se o mě a musím přiznat, že jsem se rozhodla, že už ho nikomu nedám.

Prozradíte pohlaví miminka?

My to víme, ale říkáme, že okolí by mělo být překvapené. Samozřejmě ten nejbližší okruh rodiny a známí to vědí, ale jinak to říkat nechceme.

Neměla jste na ultrazvuku obavu, že nakonec budete mít opět dvojčata?

Neřekla bych, že jsem měla obavu, ale je pravda, že má první otázka, při zjištění, že jsem těhotná, směřovala právě k tomu.

Předpokládám, že máte již rozhodnuto u koho budete rodit?

Při prvním těhotenství mi paní doktorka Věra Pavlů pomohla ke dvěma krásným dětem. Byl to opravdu velmi příjemný porod, tak jsem se k ní obrátila i teď. Na druhou stranu je vše spíše v rukou osudu, protože spoustu věcí si můžete naplánovat.

Kdy máte termín porodu?

Kolem Ježíška. Třetí dítě je pro nás takový vánoční dáreček. Miminko bylo v podstatě v plánu, řekli jsme si, že to zkusíme.

Kolik kilo se vám podařilo nabrat? Máte totiž jen malinko větší bříško, které krásně schováte a není ani vidět, že jste těhotná.

Ono se to nezdá, ale mám deset kilo navíc, takže teď mám velikost oblečení 36/38 a boty si už sama nezavážu. Jakmile se víc ohnu, přepadávám. (smích)

Nakupujete tedy těhotenské oblečení a pohodlné boty?

Spíše si občas pořídím oblečení s pružným materiálem. Musela jsem najít oversize věci, které budu nosit i po porodu, aby to nebyla zbytečná investice. Co se týče bot, je to právě o pohodlí. Samozřejmě miluji boty na podpatku, ale nosím je jen na společenské události. Teď kdybych si je vzala, tak přepadnu.

Michaela Maurerová

Aktuálně tedy praktičnost vyhrává, protože když máte malé dítě, které začne běhat a vy ho honíte, tak potřebujete něco, do čeho se rychle nazujete, nezakopnete a je to zároveň praktické na údržbu. To všechno splňují tenisky, které můžou být jak k šatům, tak ke všemu. Já jsem taková tenisková holka, která občas velmi ráda vklouzne i do podpatků.

Jak se těší vaše děti na přírůstek do rodiny?

Musím říct, že se těší moc. Dokonce se na panence učí, jak mi budou pomáhat s přebalováním a koupáním.

Maličko jste to vzala s partnerem z jiného konce. Zbude čas i na tu svatbu?

Neplánujeme. Jediné na čem trváme je, že chceme být spokojená a zdravá rodina a není to podmíněné tím, jestli budu zase vdaná paní, nebo ne.