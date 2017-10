Maurerová: S přítelem nechodíme kanálama, ale ani nechceme pozornost

16:06 , aktualizováno 16:06

Michaela Maurerová (38) se už pár let snaží neukazovat své partnery. Po rozvodu s podnikatelem Milanem Kožíškem (45) se rozhodla nestavět přítele do světel reflektorů. Dvojice se ale prý neskrývá. Herečka, která do společnosti opět vyrazila sama, jen respektuje partnerovo rozhodnutí.