Michaela Maurerová: Dřív jsem si duši čistila v baru, teď to mám jinak

„Dřív jsem si myslela, že duši si můžu očistit v baru. Po šesté skleničce v dobré společnosti. Ale dneska vím, že mi pomáhá sport. Potřebuju unavit tělo, aby mu ta mysl stíhala. Může to být jakákoliv sportovní aktivita. Může to být prča v partě, když si jdeme zahrát volejbal, badminton. Když jdete na lyže, kolo, zaběhat s dětmi na kolobrndě,“ prohlásila Maurerová.

Aby se jí dařilo úplně vypnout, schválně si například odkládá telefon na těžce dostupná místa. Dobře jí dělá příroda a snaží se v ní trávit co nejvíce času společně s dětmi.

„Místo toho, aby seděly u počítače nebo u televize, je lepší vzít kola nebo jen pétanquové koule a jít si zaházet někam do parku, nebo v zimě si jít zalyžovat. Taková ta cílená aktivita, kde trávíte čas spolu, máte společné zážitky a hýbete se u toho, dýcháte vzduch a děláte něco jiného, než do sebe necháte vnikat nějaké záření. Teď vypadám jako nějaká biomatka v batice. To ne. Moje děti používají počítače a koukají na televizi, ale snažím se to eliminovat,“ řekla Maurerová.

Herečka se sama ve formě udržuje díky józe. S maminkou cvičí i dvojčata Josef a Magdalena, ale jen když se jim chce.

„Cíleně je nenutím, aby chodily na nějaký koníček jógu. Chodí ale třeba do Sokola, což považuji za výbornou průpravu k atletice a vůbec k pohybu. Je důležité umět správně udělat kotoul, přejít kladinu, skočit přes kozu a hodit krikeťákem,“ prohlásila herečka, která sama do Sokola také chodila.

„Mám pocit, že ty žíněnky, které tam jsou, že jsem se po nich válela kdysi já. Ono to má svoje kouzlo v tom, že je to stejné. Mě na tom nejvíce baví, že lidi, kteří tam chodí cvičit s dětmi, jsou nadšenci, kteří to dělají ve svém volném čase, víceméně zadarmo a z přesvědčení, že je to správné. Má to tedy i hezkou energii.“

Michaela Maurerová s dcerou Magdalenou a synem Josefem (21. května 2014)

Jestli je pro matku výhodnější mít rovnou dvojčata, si herečka netroufá říct. „Každý říká, že to je výhoda. Já nevím. Jedno dítě jsem neměla, takže nemám to srovnání. Je fajn, že teď jsou parťáci, mají jeden druhého a je s nimi větší sranda. Občas je to pro mě nevýhoda v tom, že jsou přesila. Jsou na mě dva. Často mě uargumentují a přesvědčí. Co si jedno dítě myslí, to většinou dvojčata rovnou udělají,“ dodala.