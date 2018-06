Michaela Maláčová: Manžel si ani nevšimne, když nejsem nalíčená

„V životě jsem spíš sportovní typ dívky, která ráda nosila džíny a věci ze sekáče a spíš sportovní věci než velká večerní róba,“ říká Maláčová.

Šatníků má hned několik. Ne z marnivosti, ale protože žije na několika místech. „Vždycky zapomenu, co mám v Praze, co mám jinde, co mám doma ve Švýcarsku a vždycky si člověk musí uvědomit, že nepotřebuje jen ty šaty, ale také kabelku, kabát a boty a já si vždycky uvědomím, že mi z toho něco chybí. Vždy dbám, abych tam měla spodní prádlo, několik párů bot, několik kabátů. Všude jsem si pořídila základní vybavení, takže i kdybych přiletěla do Prahy jen s kabelkou a vše se mi ztratilo po cestě, můžu jít klidně do práce.“

Moderátorka pořadu New Look ji odchytila na křtu knihy finalistky České Miss Veroniky Kašákové. Na akci se Maláčová nalíčila i oblékla sama a prozradila, že jí to trvalo 35 minut. Když jde ale na nějakou večerní společenskou událost, ráda se svěří do rukou vizážistů, kterým to obvykle trvá před hodinu.

Podotkla ovšem, že její manžel Zdeněk Bakala proměnu vzhledu k lepšímu ani k horšímu většinou nezaregistruje. „Uvědomila jsem si, že můj muž si toho ani nevšimne. Kolikrát jsem mu říkala, že jsem byla u kadeřnice nebo že jsem se zapomněla namalovat a on tak řekne pobaveně: Opravdu? Já jsem si ani nevšiml. Tobě to sluší vždycky,“ dodala Maláčová.

Michaela Maláčová a Zdeněk Bakala (2012)

Právě o proměnách vzhledu je pořad New Look, jehož byla hostem. V pondělním díle, který televize Óčko vysílá od 21:45, se radikálně změní divačka Petra, která chce být šmrncovní a elegantní a kvůli tomu vyhází i všechno oblečení, které má.