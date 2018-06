Michaela Maláčová: Opět jsem sama

"Vždycky jsem měla odvahu pouštět se do nových úkolů. Život mě od dětství stavěl do situací, kdy jsem se musela nadýchnout a překonat překážky. Rodiče mi šli příkladem," prozradila Michaela Maláčová, jejíž oba rodiče včetně prarodičů se potýkali s životní nepřízní.

"Dědeček zemřel na rakovinu kostní dřeně, protože jako politický vězeň prožil padesátá léta v jáchymovských dolech. Z maminčiny strany to byli zase evangeličtí faráři, kteří mi dali základ do života. Vyrůstala jsem na jejich faře," dodala.

Michaela Maláčová má za sebou úspěšná pracovní léta. Byla například také manažerkou VIP servisu na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech nebo ředitelkou marketingu holdingu Motokov Group. Před rokem si založila vlastní agenturu a získala licenci na vyslání vítězky soutěže krásy do mezinárodního finále Miss Universe.

Zato v soukromí má za sebou smutné období. Skončilo její manželství se švýcarským podnikatelem Remem. Jejich vztah se prý nikam nevyvíjel, měli rozdílnou představu o životě, a tak se rozhodli jít každý svou cestou. "Opět jsem sama, manželství se mi rozpadlo, a tak se teď zcela věnuji práci. Ale té jsem se vždycky věnovala plně," podotkla bývalá královna krásy, která má trochu jinou představu o výběru krasavic do své soutěže.

Miss nemusí být modelka

"Chci dát prostor osobnosti dívky bez ohledu na to, jestli splňuje všechna ostatní kritéria. Ráda bych, aby se objevily i jiné typy, než ty téměř stejné štíhlé blondýnky. Česká Miss by neměla být automaticky modelka. Moje agentura by finalistkám měla dát možnost vzdělání, mediální trénink, lekce jazykové, i společenského chování. Zkrátka získáním titulu to nekončí, ale začíná," soudí Michaela Maláčová.