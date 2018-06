Michaela Maláčová: O operaci prsou přemýšlím už dvacet let

Proč si dívky, které získaly titul Miss, nechávají zvětšovat prsa?

Já si tuto otázku kladu už od doby, co jsem se v roce 1992 zúčastnila Miss Universe. Pochopila jsem, že je to trend, který se nedá zastavit. Už tehdy měla děvčata udělané nosy, zuby, prsa, některá měla dokonce vyoperované žebro, aby se jim zúžil pas a křivky působily víc sexy. Jediné, na co nás tehdy organizátoři upozornili, bylo, abychom si vyndali případné barevné oční čočky. Snad proto, aby aspoň oči byly přirozené.



Takže vám nevadí, když dívka vyhraje vaši soutěž a vzápětí si jde udělat nová ňadra?

Já jim to nemůžu zakazovat. Nemluvím jim do toho. Ony nám to samozřejmě oznamují, protože je zastupujeme, sháníme jim práci a takový zákrok je na nějakou dobu z práce vyřadí. Ale je pravda, že to na někoho může působit zvláštně, pokud jde na takový zákrok vítězka, kterou diváci považovali za nejkrásnější a zvolili ji svými hlasy.



Chodí hodně děvčat s umělými ňadry i na castingy, na nichž vybíráte finalistky?

Ano, setkávám se tam s nimi.



Finalistka České miss 2009 Julie Zugarová tajila, že její prsa nejsou pravá



Poznáte to?

Já to poznám. Ze zvědavosti se jich ptám, jak jsou spokojené, jak se s nimi cítí.



Přiznají to? Nebojí se, že je kvůli tomu nevyberete?

Je lepší to přiznat než tajit. V letošním ročníku jedna finalistka umělá prsa měla. Podle mě udělala chybu, když zpočátku nesmyslně tvrdila, že nemá. Bylo to zkrátka poznat.



Ale vybrali jste ji. Už neplatí, že miss musí být krásná od přírody?

To je těžké. Důležité je, aby si dívky uvědomily, že přirozenost je zkrátka přirozenost a nic ji nenahradí. Ale když jim zákrok zvedne sebevědomí a podtrhne jejich přirozenou krásu, neodsuzuji to. Nejsem proti, pokud se tím žena úplně nezmění. Pokud si však nechá najednou přišít prsa číslo čtyři, je to samozřejmě o něčem jiném. O některých dívkách se píše v časopisech opravdu jen proto, že si nechaly udělat velká ňadra, ale jako o modelkách o nich do té doby nikdo neslyšel.