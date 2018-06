Michaela Maláčová je maminkou

Termín porodu měla čtyřiatřicetiletá Michaela až v druhé polovině ledna, dítěti se ale na svět chtělo dřív.

Šuškalo se, že to bude holka. "Tušíme co to bude," řekla minulý týden iDNES, ale víc neprozradila.

S dítětem nyní zůstane v Praze. "Musím být po ruce," vysvětlila. Finále druhého ročníku soutěže Česká Miss bude totiž již 17. února.

Možná bude celý večer sledovat ze zákulisí s miminkem v náručí, možná ho svěří do péče jeho tatínka.

Pomáhat bude Maláčové profesionální chůva. "Maminku mám v Brně a je plně zaměstnaná, tu rozhodně starostmi zatěžovat nebudu. Raději ať si vnoučete jen užívá."