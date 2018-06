Čtvrté dítě jsme si přáli, ale neplánovali, říká těhotná Maláčová

"Na léto se moc těším. Rodit budu během prázdnin. Jestli to bude v Česku, nebo ve Švýcarsku, se rozhodne podle toho, kde se budu nacházet," prozradila pro iDNES.cz Maláčová.

Ředitelka České Miss má už sedmiletou Anabell, pětiletého Arona a tříletého Arama.

"Opravdu to byla náhoda, že jména začínají na A. Teď už se musíme ale zamyslet nad tím, jestli to tak necháme. Většina těch jmen vznikala až v porodnici, takže máme na to ještě dost času," říká šéfka soutěže krásy.

Nastávající maminka si pohlaví miminka nechá zjistit, stejně jako tomu bylo u předešlých těhotenství. "Určitě ho chci znát dopředu. Vždycky jsem ho věděla a myslím si, že i tak zbývá dost překvapení."

Maláčovou nyní zaměstnávají přípravy na vyvrcholení 9. ročníku České Miss, jehož finále bude 23. března a odvysílá ho televize Prima Family. Ředitelka soutěže představila také novou korunku krásy. Tu svoji, kterou vyhrála před 22 lety, už nemá.

"Co se s ní stalo, bych také ráda věděla. Dlouho jsem si ji schovávala a mám pocit, že při jednom stěhování si ji nechal na památku můj bývalý manžel. Tak doufám, že z ní má radost," prozradila.

Michaela Maláčová a finalistky České Miss 2013

Michaela Maláčová je podruhé vdaná. Jejím prvním manželem byl švýcarský podnikatel Remo Peter Karpf. Asi rok po rozvodu se dala dohromady s finančníkem Zdeňkem Bakalou, s nímž žije ve Švýcarsku. Multimiliardáře si tajně vzala až v srpnu 2010. Bakala má za sebou jedno manželství, z něhož má syna.