Michaela Maláčová a Zdeněk Bakala jsou manželé, vzali se tajně

Svatba Michaely Maláčové a jednoho z nejbohatších Čechů Zdeňka Bakaly proběhla v naprostém utajení před médii. Komorní svatba proběhla v zahraničí, jak informoval server motejlek.com. "Nemají zájem o zveřejnění jakýchkoli informací. Mohu jen potvrdit, že se vzali, ale žádné podrobnosti sdělovat nechci," řekla iDNES.cz Fuchsová s tím, že svatba se konala už před nějakou dobou. "Nebylo to o prázdninách," uvedla.

Manželé spolu se čtyřletou dcerou Anabel, dvouletým synem Aronem a ročním Aramem žijí ve Švýcarsku u Ženevského jezera. Rodina se tam přestěhovala kvůli větší anonymitě. "Chceme naše tři malé děti ochránit od toho, aby byly středem zájmu médií a veřejnosti. Ve Švýcarsku je lidem jedno, jak se jmenují a kdo jsou jejich rodiče," řekla ke stěhování Maláčová. Honosné sídlo v Národním parku Šumava si ale manželé nechali.

Maláčová byla už jednou provdaná. Jedním z důvodů rozchodu byla i neúspěšná snaha o dítě. Asi rok po rozvodu se dala dohromady s finančníkem Bakalou, jehož majetek se odhaduje téměř na 23 miliard korun, a spolu počali tři děti. I Bakala už měl za sebou jedno manželství, z něhož má syna.

Oba tehdy tvrdili, že svatba není pro vztah podstatná. "Jsme životní partneři. On je můj muž, já jsem jeho žena. Svatba je veřejné přiznání k tomu, že dva lidé k sobě patří a jsou rodina. My to dáváme najevo stejně. Opravdu nepatřím k ženám, které sní o svatbě v bílém, jež je zárukou štěstí. Není," řekla tehdy Maláčová.

Nakonec se ale přeci jen rozhodli svůj svazek potvrdit i formálně. Maláčová zažívá úspěšný rok jak v soukromé, tak v pracovní oblasti. V květnu se jí podařilo koupit konkurenční Miss ČR a spojit ji se svou Českou Miss.

Teď právě slaví úspěch letošní České Miss Jitky Válkové, která se dostala do finálové patnáctky na Miss Universe. "Bylo příjemné být osobně v Las Vegas, fandit jí a přijímat pozitivní ohlasy na Jitku. Již se těším na nadcházející ročník České Miss a podzimní finále Miss World, kde nás bude reprezentovat Veronika Machová," řekla Maláčová.