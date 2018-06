Dcery bych do dětské Miss nepustila, říká Michaela Maláčová

Vaše dcery jsou ještě malé, ale co byste jim řekla, kdyby se jednou Anabel (8) a Adele (1) chtěly vydat na dráhu modelky?

Stále mám pocit, že je na to opravdu dost času. Ani u té osmileté zatím nevidím, že by ji svět modelek či Miss zajímal. Nevedeme je k tomu, spíš ke studiu a sportu. Kdyby ale chtěly, tak jim určitě poradím.

Jaký máte názor na soutěže dětských Miss, které jsou v Americe. Pustila byste tam vaše dcery?

Dětské Miss se mi nelíbí. Zdá se mi to umělé a nepřirozené. Dcery bych tam asi nepustila. Vadí mi i velmi mladé, nezletilé, modelky, když je vidím pózovat namalované před fotografem, tak mi je to nepříjemné. Na fotografii pak vypadají dospěle a svůdně a přitom jsou to teprve děti.

Kromě dívek máte také dva kluky Arona (6) a Arama (5). Neuvažujete o dalším přírůstku do rodiny?

Doteď nemůžu někdy uvěřit tomu, že mám čtyři děti. Neodvážila jsem se nikdy plánovat tak velkou rodinu, spíše jsem se po třicítce smiřovala s tím, že možná žádné nestihnu. Jsem za ně vděčná a přiznávám, že i hrdá. Můj muž říká, že čím víc dětí, tím lepe. Myslím si, že takový vyrovnaný čtyřlístek úplně stačí.

Jak nejmenší Adele přijali sourozenci?

To je opravdový benjamínek. Má kolem sebe partu bezva sourozenců, kteří ji milují, mazlí se s ní a chtějí s ní všude být a také s ní pomáhat. Nevadí jim pláč, krmení ani přebalování. Když si ji chci vzít do náruče, tak přijdou její bratříčci a berou mi ji, že je jen jejich.

Jak vypadá váš běžný den matky?

Celkem normální koloběh: vstává se ráno okolo sedmé, v osm odjezd do školy, přes den práce, děti odpoledne koníčky a večer společná večeře, potom úkoly, hraní, koupaní a ukládání do čtyř postýlek. Přes den a při cestování mám k dětem pomoc.

Komu jsou vaše děti více podobné a co je baví?

Naštěstí jsme v nich vidět oba. Všechny děti jsou si podobné, poznáte, že k sobě patří. Teď je zrovna baví zvířátka a chtěly by mít farmu. Už si i rozdělovaly, co a kdo bude chovat. Máme doma kočičku, ale ta jim už nestačí a chtějí další zvířátka.

Kdy jste přísnější při udílení rad do života - jako ředitelka soutěže krásy, nebo coby čtyřnásobná matka?

Určitě jako maminka. Mladým Miss ráda přátelsky poradím, pokud o to stojí. Ale děti je opravdu důležité vychovávat.

V prosinci to bude deset let, co jste se potkala se Zdeňkem Bakalou (53) v kavárně na Malé Straně. Jak byste společná léta charakterizovala jednou větou?

Deset plodných let a žádná nuda.

Pět let žijete s rodinou ve Švýcarsku. Chybí vám tam občas něco z Česka?

Ani ne, je to v dnešní době fakt kousek. V Česku jsme na pár dní každý měsíc. V Praze si zajdeme na pivo a české jídlo, vidíme se s přáteli či rodinou.

Od volby novodobé Miss uběhne letos už 25 let a Česká Miss slaví 10. narozeniny. Mají tyto soutěže ještě smysl? V čem je podle vás jejich přínos?

Soutěže krásy tu jsou dlouho a ještě přežijí. Nevíme sice v jaké formě, ale smysl stále dávají. Je to zábava pro diváky, hra pro hlasující, soutěž a šance pro mladé dívky, které se chtějí zviditelnit a prosadit. Patří mezi talentové soutěže. Někdo umí zpívat či tančit a někdo je zase zajímavý, krásný a umí si získat sympatie druhých lidí.

Vy jste Miss Československo vyhrála v roce 1991. Jak hodně se podle vás změnil ideál krásy, případně vkus lidí, kteří hlasují v soutěži?

Nemyslím si, že se mění vkus či výběr dívek. Ano, mění se styl, líčení a úprava. Celkově ale stále hledáme a volíme tu podle nás nejkrásnější a nejzajímavější.

Odborníci zprůměrováním fotek dosavadních vítězek Miss vytvořili portrét ideální královny krásy (více zde). Líbí se vám? Co říkáte na tento nápad a bude možné předpovědět vítězku tímto způsobem?

Podle mě se naštěstí krása nedá jen spočítat. A motto České Miss je od začátku "Nehledáme jen hezkou tvář". Ano, objevíte možná nejvíc souměrnou tvář, ale to k získání titulu Miss nestačí. Málokterá vítězka Miss či slavná modelka měla vše dokonalé. O opravdovém úspěchu rozhoduje i osobnost, talent a přístup k životu a práci.

Co si myslíte o plastických operacích ve všeobecnosti a v soutěžích Miss?

Nevadí mi, pokud zvýší sebevědomí ženy a jsou přiměřené. V soutěži Česká Miss nejsou překážkou, ale ani zásadní výhodou. U mnohých dívek to ani nepoznáte.

Vy byste podstoupila vylepšení a přiznala byste ho?

Co myslíte?

Co nejvíc zaměstnává Michaelu Maláčovou v těchto dnech, kromě jubilejního ročníku České Miss?

Kromě soutěže je to každý den rodina a čtyři malé děti, pak také dohled nad obchody s luxusním zbožím, práce v naší rodinné nadaci udělující stipendia českým studentům, podpora Knihovny Václava Havla. Ale nejen prací živ je člověk, a tak se snažím pravidelně udržovat vztahy s kamarádkami a rodiči.

Baví vás víc šéfování soutěži krásy nebo módní byznys?

Mě baví vždy dělat víc věcí najednou.



Když jsme se naposledy bavili o vaší korunce z Miss Československo, řekla jste, že ji zřejmě má váš první manžel. Už jste ji později nehledala?

Vy si to pamatujete! Já už na ni zapomněla... Ano, nechal si ji, ale kde skončila, to nevím.

