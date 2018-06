Michaela Kuklová: Rozvod bude, miluji jiného!

"Milovala jsem ho, ale upřímně řečeno, nakonec se s ním vůbec nedalo žít," říká o patnáctiletém manželství s jednačtyřicetiletým Pomejem Michaela Kuklová.

"Dělal výtržnosti, pil, zadlužoval se. Odstěhovali jsme se od sebe, ale na rozvod jsem dlouho nepomýšlela. Nakonec to dopadlo docela banálně. Nemohla jsem žít sama, našla jsem si jiného a znovu se zamilovala. Cesta zpátky už není možná," přiznává herečka.

O svém milenci Míša bližší informace zatím prozradit nechce, ví se jen, že novým mužem jejího života je o víc jak deset let starší bohatý podnikatel z Brna, který má s rozvodem také své zkušenosti.

Rozvod v životě i v seriálu

Konec velké lásky teď Kuklová bude prožívat nejen v osobním životě, ale také na televizní obrazovce. Od letošního února totiž začne Nova vysílat nový původní seriál z prostředí advokátní kanceláře "Světla pasáže", v něm Michaela ztvární roli lékařky Mileny Kovářové, která prochází tím nejkomplikovanějším rozvodem, jaký si lze jen představit.

"Je to příběh zprvu týrané ženy, přitom ženy profesně úspěšné, která se chce vzepřít svému osudu. Pečlivě teď studuji scénář, takže teprve zjišťuji, jak to všechno s ní bude dopadat. Je to pro mne v této době, kdy také prožívám své osobní drama, zajímavá tvůrčí příležitost," uzavírá Kuklová.