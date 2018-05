Na chlapy mám smůlu, to je pravda pravdoucí, říká Michaela Kuklová

Jak to děláte, že se neustále usmíváte? Jste věčný optimista?

Mám pořád dobrou náladu. Život mám hrozně ráda a nemám důvod se mračit. Když se někdo pořád mračí, tak to vyvolává zase jenom negaci. Většinou si sami hledáme problémy a z toho je pak i špatná nálada. Takže tohle je třeba úplně vynechat a jít s radostí do každého dne.

Ráda malujete. Je pro vás třeba jaro inspirací?

Já bych ráda malovala, ale teď opravdu nemám čas. Maximálně pro nějaké charitativní akce, nebo když jde o nějaký dáreček. Nicméně jaro je nádherné období, mám ho nejraději a jsem dokonce na jaře narozená.

Co oslavy kulatin? Byly?

Ano, už to mám za sebou. My si vždy sedneme s rodinou, popřejeme si a bavíme se, povídáme si a něco dobrého jíme. Je to takové poklidné, nic zásadního. Miluju to, protože se takhle scházíme jen na Vánoce a na narozeniny.

Muži Míši Kuklové Michaela Kuklová byla vdaná za kolegu Jiřího Pomeje (53). Vzali se v roce 1994 a rozvedli o 13 let později. Herečka v roce 2008 začala žít s podnikatelem Romanem Holomkem (59), se kterým má syna Romana (9). Vztah vydržel čtyři roky. Loni Michaela Kuklová chodila s fotografem Jiřím Kášem (39), který fotil i pro Playboy. Po půlroce se ale rozešli.

Patříte k ženám, které řeší věk?

Ono to přichází v takových vlnách, že někdy je člověk unavený, nevyspalý a lekne se, že vypadá třeba na šedesát. Ale v podstatě věk řeším, jenom když mi na někom zrovna záleží. Ale nejde ani tak o to, jak vypadám, ale spíš ve smyslu, že se mi nechce stárnout, že mě baví žít a že bych chtěla v tom vitálním věku být déle.

Máte nějaké životní motto?

Motto je jasné: Nedělej druhému to, co nechceš, aby dělal tobě. S tím souvisí i ten úsměv. Vysílám, co chci, aby se mi vracelo. Zaplať pánbůh se mi to vrací. No a to je to zásadní. Těch přístupů k životu je spousta, ale tohle je takový jeden z nejhlavnějších. Na to si vzpomenu vždycky.

Váš soukromý život není zrovna procházka růžovou zahradou. Jak to máte aktuálně s muži?

Na chlapy mám smůlu, to je pravda pravdoucí. Ten nejvíc nejlepší chlap života je bezesporu syn Roman. Jinak je to s muži dost špatné, protože já se prostě zamilovávám na první pohled.