Se synem doma nediskutujeme, prozradila herečka Michaela Kuklová

Malování bylo pro Michaelu Kuklovou největším koníčkem, ale musela ho odložit na druhou kolej. Důvodem byl právě syn Roman. „Malování jsem opustila s těhotenstvím syna, protože jsem nechtěla čichat terpentýn a ty barvy,“ vysvětlila herečka.



Po tvoření se jí samozřejmě stýská, ale také si moc dobře uvědomuje, že právě tento koníček je velmi náročný na čas. Toho moc nazbyt nemá. Pokud ano, chce ho věnovat především synovi. „Mám záchvaty. Vidím něco krásného a hned bych malovala. Musím říct, že mi to chybí,“ přiznala.

Upřesnila, že potřebuje k malování konzistentní čas, protože barvy schnou pomalu a ona maluje dlouho a opravdu detailně. Malovat se ale nikde neučila. Svůj talent objevila náhodou. „Je to spíš o tom, že tu věc vidíte a ta ruka vám maluje sama. To chcete malovat i v noci, když nevidíte. To je jako múza,“ žertuje herečka.

U syna výtvarný talent ještě neobjevila, ale je šikovný na spoustu jiných věcí. „Je moc talentovaný na jazyky a krásně zpívá. Má daleko lepší rytmus než já,“ přiznala.

Roman navštěvuje i daleko drsnější lekce. Chodí na bojová umění, přesněji na krav magu, kde se učí základy sebeobrany. Podle herečky je to také úžasné na psychiku. Michaela Kuková také prozradila, že doma s Románkem moc nediskutují. „Vždycky ho musím do něčeho hodit a pak to jde, ale diskuze u nás nefunguje. Když chci, aby hrál na kytaru, musím ji koupit a nakazit ho tou hrou. Takovým způsobem se pak k tomu pomalu dostáváme,“ řekla s tím, že se díky tomu sama vzdělává se synem a učí se věci, ke kterým by se normálně ani nedostala.