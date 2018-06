Kuklová: Jirkovi jsem k dceři popřála, ale je už pro mě cizí člověk

Kluklová a Pomeje se rozešli v roce 2007. Od té doby se vídali hlavně u soudu, ať už šlo o rozvod nebo o Pomejeho dluhy. Herečka, která se loni rozešla s otcem svého dítěte Romanem Holomkem, ale k exmanželovi zášť necítí.

"Jirkovi jsem k narození dcery přála. Dítě je neskutečný zázrak a to ví každý rodič, je to neuvěřitelná chvíle, tak jsem malé popřála hodně zdraví a štěstí, ale to je tak vše. Jirka je už pro mě cizí člověk, je to minulost, já se zaměřuji na přítomnost, už se k tomu nechci vracet," řekla herečka.

Jiří Pomeje a jeho žena ukázali dceru Aničku.

Kuklová se teď plně věnuje pětiletému synovi Romanovi, kterého o víkendu vzala na Den otevřených dveří pořádaný pražským Dopravním podnikem.

Malý Roman totiž miluje autobusy. Vyrazili tedy do autobusových garáží, kde byly k vidění i historické vozy.

"Romík si to neuvěřitelně užil, pořád jásal, tahal mě od autobusu k autobusu. Byl naprosto v transu, když si sedl na místo řidiče a mohl otvírat a zavírat dveře," prozradila Kuklová.

Pro děti byl připraven i doprovodný program, loutková divadla, skákací hrady i šlapadla. Kuklovou celým areálem provedl sám generální ředitel Dopravního podniku Milan Křístek.

"Jsem rád, že i letošní ročník přilákal na Den otevřených dveří velký počet návštěvníků, kromě autobusových garáží se konal i u hasičů DP, v depu Hostivař a ve vozovně Strašnice. I když byla sobota, nemohl jsem si nechat ujít návštěvu této akce a vidět, kolika dětem jsme tím udělali radost," řekl Křístek.