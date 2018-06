Michaela Kuklová a Jiří Pomeje jsou spolu nejšťastnější v posteli

"Potvrzují nám to všechny možné horoskopy," dodala devětadvacetiletá Michaela Kuklová. "Ani grafologický posudek našeho rukopisu není výjimkou. Když grafoložka Zuzana Dobiášová spolu se Zuzanou Pšenicovou chystala knížku Grafologie - Cesta z pelíšků do pekla a řekla nám, co z našeho písma vyčetla, jen se to potvrdilo," prohlásila.



"Jsme spolu už osm let. A nejšťastnější nejsme na mejdanech, nýbrž doma, nejlépe v posteli," upřesnil Jiří Pomeje.



Vzhledem k tomu, že Jiří Pomeje je zcela jasný mluvčí tohoto páru, je namístě poslední dotaz na Michaelu Kuklovou, zda se dostane také někdy ke slovu. "Doma mluví Míša, já se vykecávám venku. Doma jsem pod pantoflem a jsem tam rád," odpověděl, jak jinak, Jiří Pomeje.



Michaela Kuklová s knihou Grafologie - Cesta z pelíšků do pekla autorek Zuzany Dobiášové a Zuzany Pšenicové.