Děti bych v New Yorku vychovávat nechtěla, říká topmodelka Kociánová

Topmodelka Michaela Kociánová (27) sice zatím s novým přítelem děti neplánuje, ale jednou by se matkou stát chtěla. Slovenská kráska žijící momentálně hlavně v New Yorku přiznala, že až jednou bude mít děti, nechtěla by je tam vychovávat.