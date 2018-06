Jílková je profesionálka, moderovala i v nejtěžších chvílích života

"Mě focení velice nebaví, obtěžuje mě a dělám to jako oběť své práci," prohlásila pětačtyřicetiletá moderátorka o pózování ve studiu.

Jakmile Michaela Jílková pracuje, všechny emoce jdou stranou. Divák zpravidla nepozná, kdy je jí zle. Moderovala o berlích a s korzetem, který nosila po zlomenině obratle (více čtěte zde), moderovala také v době, kdy se rozváděla, a dokonce i v nejtěžší den svého života.

"Ráno mi umřel tatínek a večer jsem moderovala," vzpomíná Jílková.

Spisovatel a dramatik Jan Jílek zemřel v roce 2011 ve věku 77 let po dlouhém boji s rakovinou.

"Můj otec pro mě znamenal pevný bod v životě. Když odešel, musela jsem v sobě sebrat ještě větší sílu, ještě víc se postavit na vlastní nohy a víc si věřit," svěřila se Jílková, jež je nejdéle sloužící televizní moderátorkou. Diskusní pořady už dělá 22 let.

Nejvíc mě urazil Zeman

"Když jsem začínala, tak jsem mívala trému, dnes už mám jen respekt před tou profesí. Ten, když ztratíte, je to cesta do hrobu. Já musím vždy vědět, že jsem pro tu práci udělal maximum. Že mám nastudováno maximum," říká Jílková. Otázky si nikdy nepřipravuje a její moderování je založeno na improvizaci, což by bez znalosti tématu nešlo.

Posun v profesi vnímá spíš u svých protějšků, což jsou politici. "Politici jsou volební období od volebního období čím dál méně profesionální. Čím dál méně o tom problému vědí. Stávalo se mi, že jsem o tématu věděla víc než ministr. To je přece absurdní. Navíc dřív byli politici mnohem odvážnější a daly se jim klást tvrdší otázky. Teď se hned urazí, nebo rovnou nepřijdou. Bojí se," prozradila Jílková.

Od politiků, kteří ji vesměs nesnášejí, se urážet nenechá. Jednomu se to ale povedlo.

"Nejvíc v životě mě urazil současný prezident v Kotli. Položila jsem mu otázku a on, ne že by ji označil za hloupou, ale přistoupil ke mně, pohladil mě po hlavě a řekl: ´Ale paní Jílková.´ To bylo nejhorší. To byla potupa."