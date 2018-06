Michaela Jílková přemýšlí, co dál

Na Kotel vzpomíná ráda. „Byl to jedinečný a nejsledovanější politický pořad v zemi. Každý občan měl díky němu možnost veřejně a bez cenzury říct politikům, co se mu na nich nelíbí. Teď už budou politici v televizi mluvit jenom sami mezi sebou,“ říká Jílková.

Překvapilo ji, že ačkoliv jí vedení televize zaručilo, že se Kotel od ledna opět začne vysílat, byl definitivně zrušen právě před volbami. „Představte si, jaký by teď byl Kotel třeba s ministrem zdravotnictví Davidem Rathem nebo s premiérem Jiřím Paroubkem. To by byla celonárodní událost, o tom jsem přesvědčená.“

Že Kotel končí, si Michaela Jílková přečetla až v tisku. „Jsem ráda, že to alespoň novináři konečně z Novy vytáhli. Mně to nikdo doteď do očí neřekl, ale ten dojem jsem po jednáních s vedením Novy již měla. Přesto jsem pomalu přemýšlela nad hosty do prvního Kotle. Chtěla jsem začít premiérem Paroubkem, ministrem Rathem, ministrem Jandákem, předsedou Topolánkem. Protože jsem ale stále neměla konkrétní datum, k podrobnější přípravě nedošlo,“ líčí Jílková.

Pár pádů jsem už zažila

Po osmi letech, kdy byla Jílková zaměstnancem Novy, jí od 1. ledna letošního roku nebyla prodloužena smlouva na funkci moderátor a dramaturg. Nehroutí se z toho. „Je to život. V něm nejste vždycky jenom nahoře. Je to další zajímavá životní zkušenost. Těch pádů jsem už pár zažila. Jsou pro člověka přínosné. Říkám tomu očistné období, kdy poznáte, kdo se s vámi bavil jen proto, že jste nahoře, a ne proto, jaký jste člověk. Každý konec přináší zároveň i něco nového, co vás může posunout zase dál,“ tvrdí Jílková.

O svých dalších pracovních možnostech právě jedná. „Mám různé nabídky, ale zatím si je nechám pro sebe. Dokud není rozhodnuto, není důvod o nich mluvit. A jestli se budu novinářsky věnovat politické scéně, nebo něčemu úplně jinému? Nechte se překvapit.“

V domácnosti se nenudí

Na nedostatek práce si ostatně Michaela Jílková coby dvojnásobná maminka stěžovat nemůže. „Celý den se nezastavím, nenudím se. To dobře znají všechny maminky. Ale ráda bych se časem realizovala i jiným způsobem než domácností. Samozřejmě tak, aby to nebylo na úkor dětí, to je pro mě důležité,“ říká Jílková.

Její dceři Marušce je třináct měsíců, synovi Jakubovi osm let. Oba jí dělají velkou radost. „Maruška začala chodit, dřív než jí byl rok, a dokonce sama. Vůbec nechtěla, abychom jí pomáhali. Jakmile jsme ji přidrželi, začala křičet. To bylo bezvadné, alespoň nás nebolela záda. Kubu, který mi dělá radost se školou i tím, jak se má k sestřičce, má Maruška moc ráda. Říká mu Puba. Mají spolu typický sourozenecký vztah. Je vidět, že se mají rádi, ale již vznikají konflikty kvůli hračkám,“ říká bývalá moderátorka Kotle.