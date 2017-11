Moderátorka Michaela Jílková se rozešla s manželem

„Ano, je to pravda,“ potvrdila moderátorka Blesku problémy ve vztahu. „Zodpovědnost k rodině, slušnost a dodržování morálních zásad jsou pro mě nejdůležitější hodnoty v životě. Budu je chránit vždy a před každým. Víc se k záležitostem vyjadřovat nebudu. Prosím, respektujte soukromí mých dětí.“

Michaela Jílková se vdala za mediálního magnáta Michala Voráčka v Letohrádku Kinských v Praze 30. června 2014. Svatbu se jí podařilo utajit. Na veselce nechyběla jejich dcera Marie (12) a syn Jakub (19), kterého má moderátorka z předchozího manželství s podnikatelem Vladimírem Dvořákem.

O svém muži Jílková prohlašovala, že je ten pravý a zůstanou spolu už navždy.

„Nejvíce se mi líbilo, že mi po svatbě říkali mladá paní. Svatba jinak vznikla tím, že trend „na psí knížku“ mi nejdřív vyhovoval, ale pak jsme si uvědomili, že chceme k sobě patřit absolutně. Po těch dvanácti letech jsme zažili spolu tolik, kolem se lidi brali, rozváděli a my jsme to všechno ustáli. Svatba byla taková oslava naší lásky. Stejně nikoho jiného nechceme a spolu už půjdeme do hrobu,“ řekla Jílková v roce 2015 pro iDNES.cz.