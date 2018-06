Michaela Jílková je na dlažbě

Jak sama Michaela říká, je jí velmi líto, že Kotel skončí právě před volbami, které letos budou mít patrně velmi dramatický průběh. Právě v tomto pořadu si při střetu s veřejností si totiž mohli někteří politici vylámat zuby na nepříjemných dotazech občanů.

"Od prvního ledna už nejsem zaměstnancem Novy," potvrzuje nyní již bývalá kotelnice Jílková.

"Tuto novinu mi vedení oznámilo na pracovní schůzce a já nebudu zastírat, že mě to mrzí. Kotel byl po sedm let nejsledovanějším politickým pořadem. A nyní před volbami si v různých pořadech budou politici zase povídat jen sami mezi sebou a kdo ví, jestli veřejnost vůbec nějakou šanci na přímý dialog s nimi na obrazovce dostane," svěřila se osmatřicetiletá Jílková.

Kotel byl jediným televizním pořadem, při kterém mohla veřejnost přímo pokládat politikům nepříjemné otázky. "Právě to na něm bylo tak unikátní. Teď jsme my občané dobří pouze na to, abychom dali politikům do rukou dali moc, ale ne toho, abychom s nimi mohli veřejně mluvit," povzdechla si Michaela.

Moderátorka patří k velmi zkušeným profesionálům ve své branži. V minulosti moderovala kromě Kotle také televizní pořady Duel, Aréna a zaskakovala i v pořadu Sedmička. O svou budoucnost se tedy nebojí. "K této věci se teď nechci vyjadřovat. Všechno má svůj čas," usmívá se záhadně moderátorka.