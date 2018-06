Horáčková Hořejší: Levandulová, kterou rády nosí první dámy, mi nesluší

„Oba v sobě máme velkou vášeň a bohémskost, ale jsou pro nás závazné sliby. Vyřčené i nevyřčené. A možná bych zde uvedla citát Michalova velmi dobrého celoživotního přítele, který mi na naší svatbě dal přezdívku Lexaurin,“ řekla Michaela.

Když prý kamarád telefonoval s Michalem, než se dal textař dohromady s Michaelou, Horáček mluvil intenzivně, s vervou, až neuroticky.

„A teď mu prý zvedne telefon a říká s největší pohodou v hlase a klidně: ‚Ahój, Petře, jak se máš.‘ Jsem Míša Lexaurin Horáčková,“ říká.

Michal Horáček jí dává za pravdu, ale podotýká, že jeho manželka přitom není typem vyklidněného člověka.

„My jsme oba podobně vznětliví. Ale bojujeme s tím. Míša úspěšně. A já někdy úspěšně,“ říká textař, který začátek druhé manželské pětiletky prožije zřejmě v rozjeté prezidentské kampani.

S manželkou o tom doma občas mluvili, ale když kandidaturu oficiálně připustil, začali se jí na to vyptávat i v práci.

„Druhý den jsem přišla do práce a hned se na mě vrhli, že prý budu první dáma. ‚Jo? Nevím nic o tom, že by se Miloš Zeman měl rozvádět,‘ odpovídala jsem,“ prozradila Michaela.

Na otázku, co by si kostýmní výtvarnice oblékla na inauguraci, prohlásila: „Pokud o té možnosti vůbec přemýšlím, tak spíš, jak se to bude dotýkat rodiny, soukromí, což je důležitější něž fakt, že mi například moc nesluší levandulová barva, kterou první dámy s oblibou nosí.“