Toužím po orgastickém porodu, říká těhotná Michaela Tomešová

„Jsem na začátku čtvrtého měsíce a zatím mám pocit, že je miminko jinde než v bříšku,“ přiznala herečka.

Díky těhotenství jí prý prsa rostou závratnou rychlostí a v tomto ohledu je spokojený především její manžel, kterého si herečka po několikaleté známosti vzala první červnový den v Úžicích nedaleko Prahy (více zde).

Miminko plánované sice nebylo, ale novopečení manželé se mu nebránili a na prvního potomka nechtěli dlouho čekat. „Nikdy nic neplánujeme, říkali jsme si, pokud to přijde, tak to přijde. Teď jsme opravdu velmi šťastní,“ popisuje pocity budoucí maminka.

Michaele vůbec nevadí, že bude mladou maminkou. „Konečně si ze mě přestali dělat lidi srandu a v restauracích po mně už nechtějí občanský průkaz. Díky tomu mám aspoň pocit, že můžu být matka,“ říká herečka.

Zdraví potomka je pro rodiče prioritou a není pro ně podstatné, zda to bude kluk či holka. „Jména nehrotím, od toho mám mámu, která sedí u kalendáře a vypisuje. Já to nechávám až podle toho, jak bude miminko vypadat na ultrazvuku těsně před porodem,“ říká.

Herečka si zatím ani netroufá odhadnout, jestli nosí pod srdcem chlapce či dívku. Co je ale na pořadu dne, je způsob a místo porodu. „Jsem sice alternativní člověk, ale v lese nežiji. Chci u porodu Romana a hezkou hudbu. Dokonce jsem i slyšela, že porod nemusí být jen nepříjemný zážitek, ale i orgastický. Uvidíme,“ přiznala Michaela, která rozhodně chce rodit v porodnici a možná i do vody.

Michaela Doubravová a Roman Tomeš se vzali 1. června 2016.

S návratem do práce to herečka nechce nijak uspěchat, ale rozhodně nebude doma dlouho. „Chtěla bych se vrátit do práce, ale jestli to bude hned, či za pár měsíců, to nedokáži určit. Teď si ještě užívám poslední měsíce na jevišti,“ dodala nastávající maminka, která zkouší roli Květušky v muzikálu Adéla ještě nevečeřela v divadle Broadway za taktéž těhotnou Emmu Smetanu (28).

S prací nemá zatím žádné problémy, naopak je ráda, protože se v divadle setkává se svým manželem. „Roman právě zkouší muzikál Srdcový král a já se v září také vrátí ke svým rolím. Pokud vše půjde, jak má, určitě si ještě stihnu zahrát v Atlantidě, Horečce sobotní noci, Mauglím i v Osmém světadílu, který je pro nás osudným, protože právě na něm jsme se v Divadle Kalich poznali,“ dodala.