Herečka Doubravová stihla během Pomády rozchod i zamilování

"Neměli jsme důvod dál naši lásku tajit, nebylo by to vůči okolí fér. Jsme moc šťastní," přiznala Michaela Doubravová na premiéře Pomády v pražském Divadle Kalich. "Oba se snažíme být co nejohleduplnější k našim bývalým partnerům. Takové věci se zkrátka v životě stávají," dodal k celé záležitosti mladý herec Roman Tomeš.

Premiéra muzikálu Pomáda - Přemysl Pálek a Charlotte Doubravová

Doubravová a Tomeš ovšem nejsou zdaleka jediným párem v zákulisí Pomády. Dalo by se říci, že tento muzikál přeje lásce nejen na jevišti, ale i za ním.

Také další dva herci se na pódiu potkávají se svými partnerkami: Přemysl Pálek s manželkou Charlottou Doubravovou a Jan Kříž s partnerkou Marií Blahynkovou.

Manželskými páry jsou také Zbyněk a Gloria Fricovi a Petr a Lucie Novotní. Naopak Tomáš Savka se v muzikálu Pomáda setkává se svou bývalou partnerkou a stále dobrou kamarádkou Markétou Procházkovou.

Muzikálová legenda Pomáda z autorské dílny Jima Jacobse a Warrena Caseyho letos slaví čtyřicet let od své premiéry na newyorské Broadwayi. Toto velké výročí si připomíná 28 nových produkcí ze čtyř kontinentů. Pražské Divadlo Kalich je jednou z nich.