Michaela Dolinová výrazně zhubla: trpí anorexií?

Míša, která v současné době nejvíce září v seriálu Ordinace v Růžové zahradě, se teď konečně cítí se svým tělem naprosto spokojená. "Zhubla jsem čtyři kila. Hodně kousků ze šatníku jsem musela dát navrch skříně, většinu věcí potřebuji o číslo menší," říká radostně.

"Když se na ulici rozhlédnu kolem sebe, vidím spoustu lidí s nadváhou. Každý by měl zvážit, jestli je v rovnováze to co přijímá a vydává. Je to jen o tom. Na jídlo jsem samozřejmě nezanevřela, ale hodně přemýšlím o tom, co za celý den sním," prozrazuje.

"Třeba jsem úplně vypustila přílohy. Na to se dá krásně zvyknout. Také třeba vím, že si nedám dvě masa za den. A snažím se jíst málo kalorická jídla. Člověk se může pořádně nadlábnout rybou, fazolkami, karotkou….Cítí se skvěle nasycen a přitom to není žádná hříšná bomba," tvrdí.

O Vánocích se trápila

Bramborový salát, smažená ryba a různé druhy cukroví jí ale zajisté nenechaly chladnou. Muselo to být těžké odolávání. "Ano, občas to bylo trápení. Musím ale přiznat, že jsem netrpěla jen kvůli všem těm vánočním dobrotám. Největší slastí je pro mě obyčejný chleba s máslem. Neznám nic lepšího, je to naprostá rozkoš! Někdy se neudržím a když dělám dětem svačinu, kousek jim ukousnu," směje se.

Pátá řada seriálu Ordinace v Růžové zahradě je dotočená, o svátcích se začíná s řadou šestou. I v tomto pokračování se s Míšou Dolinovou počítá. "Natáčení mě opravdu baví. V páté sérii jsem měla hodně prostoru, dá se říci, že jsem hrála takovou středně větší roli. Hraji nejen sestřičku, ale majitelku celého baráku. V šesté sérii bude můj barák procházet kompletní rekontrukcí a já se tam budu kolem toho vesměs pořád motat," prozrazuje.