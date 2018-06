Dolinová: Nerada se na sebe dívám v seriálu, tam vypadám na svůj věk

„Já se na sebe nerada dívám, hlavně když hraju. Když moderuji, tak tam je člověk takový příjemný, hezký, usměvavý a sluší mu to. Ale když jsem se viděla třeba v Ordinaci v růžové zahradě, kde jsem musela zahrát ženskou, která má trápení, viděla jsem, jak opravdu vypadám. Že mám podbradek, vrásky, že je to příšerné,“ prozradila Dolinová.

V roli zoufalé ženy se nesměla smát a výsledek pro ni nebyl lichotivý. „Viděla jsem, že vypadám skutečně na ta léta, kolik mi je. A to není moc příjemné. Zvykla jsem si na sebe jako na tu pozitivní moderátorku. Žádná moderátorka nemá moment, kdy se nesměje. Snad jen ve zpravodajství jsou ty holky lehce vážné, ale ví, že ta kamera je snímá, takže jsou při věci. Zatímco hraní je jiný obor a tam vám žádné líčení nepomůže,“ dodala herečka, která má doma muže z jiného oboru. Jejím manželem je soudce Jan Sváček.

Takovým lidem říká civil a uznává, že život s člověkem ze showbyznysu pro ně musí být hrozný.

„Náš styl života - plné večery a víkendy, to musí být pro civila, který má pevnou pracovní dobu a volné víkendy, po čase docela únavné. Není to nic pohodlného. Ctím to ve svém novém vztahu. Když je nějaký víkend volný, tak ho dlouho dopředu hlídám, aby skutečně volným zůstal, jak jsem slíbila, protože je rozhodně dobré, když ti lidé spolu tráví aspoň ty víkendy,“ míní Dolinová.

Díky tomu, že je na volné noze, může si čas organizovat lépe než kolegyně, které jsou v angažmá. Dobu, kterou tráví v divadle, partnerovi vynahrazuje tím, že s ním chodí na fotbal.

Ples Prahy 1 - Michaela Dolinová s manželem Janem Sváčkem

„On se mnou chodí na věci, které ho dvakrát nebaví, ale dělá to kvůli mně, tak já zas chodím s ním na fotbal, protože je rád, když s ním jdu. Něco se přiučím a není to zas vždycky taková nebetyčná nuda,“ říká herečka.

Přiznává ovšem, že se většinu času na stadionu nesoustředí na muže běhající za míčem. „Myslím si z devadesáti procent na svoje věci. Vymýšlím, pracuji na svých projektech, ale tvářím se, že jsem při věci. Umím zahrát, že mě to hrozně baví. Kdyby mi to nebylo pitomé, tak bych si tam i četla. Ale to by neprošlo,“ směje se Dolinová.