Michaela Dolinová: nový manžel jí narušuje výchovu dětí

Když se herečka na své dvě dcery zlobí jako třeba naposledy za vysvědčení, které přinesly letos ze školy, je jakýmsi hromosvodem mezi oběma stranami. Navíc většinou bývá na straně děvčat, kterých se zastává.

"Honza na to moje lamentování řekne: Neblbni, vždyť je to dobrý. Hledá na všem něco pozitivního a úplně mě dojal, když poukázal na to, že z biologie si známku zlepšila. Je to takový utěšitel, oprašovatel vztahu mezi mnou a Terezkou. Samozřejmě mě to zlobí, ale na druhou stranu jsem ráda, že má s holkama hezký vztah," líčí Dolinová.

Sama měla ve škole vždy samé jedničky, první dvojku prý dostala až z pracovní výchovy. Na konzervatoři pak spolu s kolegyní Veronikou Jeníkovou excelovala převážně v odborných předmětech. Na známkách sice až tak nebazíruje, co ovšem považuje za nutné, je dobrá znalost českého jazyka, která má být automaticky ohodnocena na výbornou.

"Julinka jde do páté třídy a měla dvojku, Terezka chodí na osmileté gymnázium, takže jde jakoby do osmičky, a ta přinesla trojku. Matiku, fyziku i chemii chápu, ale když má někdo ne moc dobrou známku z češtiny, tak se mi to zdá zbytečné. Neznám nic lehčího než český jazyk a je mi hrozně líto, že z něj nemají jedničku," říká herečka.

Prázdniny se jako vždy ponesou v duchu hesla Dolinové "ani den v Praze", a tak byl ten poslední školní - před odjezdem do Chorvatska, na tábory, k babičce nebo na chalupu - pro Terezu a Julii ve městě zřejmě poslední. Maminka je i za to nevyvedené vysvědčení odměnila pamlsky. Před prázdninami se v centru Prahy pozdravila i s kolegyněmi Veronikou Žilkovou, Lindou Finkovou nebo Mahulenou Bočanovou, které na zmrzlinu do centra města také přivedly své ratolesti.