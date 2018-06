Věřím na čisticí moc bylinek a hub, která uzdravuje, přiznala Dolinová

„V minulosti jsem se spoléhala na perné zkoušky různých muzikálů. To mě drželo v rytmu a figuře. Nyní jsem nezkoušela divadlo už rok a začínám to pociťovat. Sukně jsou mi malé a já se zkouším přinutit do sportu. No, asi začnu tím, že omezím večeře,“ řekla Dolinová.

Herečka si je vědoma, že štíhlejší postavu jen díky sportu mít nebude. Důležitá je pro ni i strava, a proto se více věnuje jídlu, různým semínkům a oříškům, bylinkám a rozemletým houbám.

„Věřím na tuto čisticí moc, která uzdravuje. Už to, že se nad tím zamýšlím, spouštím nějaký systém, který vysílá signál proti negativním vlivům. Spíš mi to dělá dobře psychicky než fyzicky,“ míní.

„Každopádně i ten pohyb určitě nějaký mám, minimálně miluji procházky. Je pravda, že když chci na nějakou dostrkat svého muže, musím mu slíbit, že je na konci něco kulinářsky zajímavého. To pak jde se mnou.“



Kvůli druhému manželovi začala více vařit doma a dokonce i péct kynuté koláče. „Největší strach jsem měla z toho, že budu přibírat na váze. Naštěstí mi tělo drží pohromadě a moc se nerozdovádělo,“ prozradila herečka, která má po obnovené premiéře Příběh Coco Chanel v divadle Metro a připravuje zkoušení britské komedie Be my, baby v divadle Metro v režii Romana Štolpy.

Dolinová přiznala, že ji mrzí, že její dvě dcery nejdou v jejích stopách. Starší Tereza (19) studuje divadelní vědu a mladší Julie (16) je na gymnáziu.

„Ta starší sice chodí po divadlech, ale nehraje v nich, nýbrž o nich píše. Má talent, ale prostě divadlo hrát zatím nechce. To samé platí i u mladší dcery. Dostala příležitost zahrát si v divadle, ale oznámila mi, že raději půjde jako brigádu roznášet kávu. Doufám, že si to ještě časem rozmyslí alespoň ta starší. Jinak obě dcery jsou stále mazlivé a přítulné. Užíváme si navzájem „mazlící terapii“, kterou vřele doporučuji každému,“ dodala.