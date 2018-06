Michaela Dolinová je konečně klidná. Má kam utéct

Střed vesnice na Českolipsku, přesto klid, všude skály, rybníky, blízko pláž a možnost cykloturistiky, to je místo, které může za proměnu Michaely Dolinové. Je klidná, usměvavá a stále v pohodě.

"Mám fóbii městského člověka z toho, že se něco stane s civilizací nebo že třeba vypne elektřina a podobně. Teď mám chalupu, kde by se dalo žít bez výdobytků civilizace, a to mě zklidnilo," vysvětluje herečka.



Michaela Dolinová s dcerou

Čtrnáctidenní dovolená, kterou má jen díky tomu, že své dvě dcery vyslala na prázdniny, padne na rekonstrukci chalupy. "Postupně ji předěláváme, ale bohužel kam kopneme, tam je to špatně. Kolikrát si říkám, proč jsme na to vůbec sahali. Jinak se tady už ale dá krásně bydlet, když tedy zamhouřím oči nad dírou ve stropě nebo nad tím, že je momentálně díky vybouraným příčkám záchod uprostřed obýváku. A taky tady běhají myšky, na zahradě se nám usadily kuna a sovičky. Mně to ale nevadí," líčí Dolinová.

I v Praze momentálně pracuje na novém bydlení a byt na Proseku mění za větší. "Čekám na kolaudaci, ale už tam stěhuju krabice s věcmi. Namontovaná je i kuchyň, na kterou se moc těším. Bohužel to vypadá tak, že 105 metrů čtverečních, které byt má, mi zase nebudou stačit."