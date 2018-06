Michaela Dolinová chce miminko

"Řada lidí mi ovšem dá jistě za pravdu, že tvořit děti je velký problém. My teď s manželem máme domluveno, že pojdeme do Švýcarska. Tak uvidíme, jestli se nám to povede. Jedeme bez dětí, sami. To každému doporučuji, vyjet si jen tak ve dvou na pár dní," podotkla Michaela Dolinová, která má podle svých slov vynikající rodinné zázemí a velmi starostlivé babičky, které jí s výchovou jejích dvou dcer pomáhají.

Ačkoliv miluje podzim, je na rozdíl od mnoha lidí naprosto okouzlená letošní zimou a vůbec jí nepřipadá dlouhá. Spolu s manželem a dcerami, osmiletou Terezkou a pětiletou Julinkou, velmi často vyrážejí na lyže. "Vůbec by mi nevadilo, kdyby bylo tak jak je do konce března i déle," usmála se, ale hned přiznala, že jako každá žena se chystá doplnit si na jaro svůj šatník.

"Já jsem hlavně na boty. Už jsem si koupila dvoje jarní boty na vysokém podpatku. Nevím ale, jak v nich budu chodit, z podpatků mi strašně bolí nohy," míní moderátorka a herečka, preferující barevné oblečení. "Když je málo sluníčka a pochmurno, bojuji barvami proti depresi. Málokdy mě uvidíte v černé," konstatovala.

Dolinová navíc při výšce 165 centimetrů a váze 59 kilogramů nemusí o černé barvě oblečení ani o nějakých jiných fíglech k zakrytí problematických partií vůbec uvažovat. Nedrží ani žádnou dietu. "Dopoledne nejím. Jen hodně piji a dám si nějak ovoce. Neobyčejně mi to vyhovuje. Když jsme byli na horách, měli jsme polopenzi a já tak musela snídat, tak mi to úplně rozbouralo mé návyky a metabolismus," přiznala.