Michaela Badinková má druhou dceru, jmenuje se Emílie

Michaela Badinková už má s partnerem Janem Teplým ml. dceru Evelínu. Pohlaví druhého miminka bylo pro rodiče překvapením.

"Nenechali jsme si to říct a sama to neodhadnu," řekla herečka pár týdnů před porodem.

Badinková před čtyřmi lety přišla do jiného stavu právě ve chvíli, kdy byla těhotná i v seriálu Ulice. Letos se situace opakovala. Novopečená maminka, která v minulosti zvažovala i domácí porod (více zde), si na návrat do práce chvíli počká.

"Každá matka to má jinak. Já razím heslo, že čas ošidit nejde a v případě výchovy dítěte to platí dvojnásob. Rodinné teplo paní na úklid nevytvoří. Rodině, tedy malé i partnerovi, se věnuju prakticky pořád. My jsme navíc velcí výletníci, takže máme pořád co dělat. Evelínka jednou ocení, že má základnu, kam se může kdykoliv vrátit," řekla herečka loni (více zde).