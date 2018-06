Michaela Badinková do práce po porodu nespěchá, doma bude ještě rok

Badinková byla s první dcerou Evelínou rok a půl doma. S druhou dcerou Emilkou to chce udělat stejně. „Tento model mi vyhovoval, protože postupně byla zvyklá na babičku a tetu, takže když jsem ji opouštěla, nebyl to pro ni takový stres,“ říká.

Do práce by přitom mohla nastoupit z fleku, žádná poporodní kila jí nezůstala. Dvě holčičky ji sice nenechají příliš vyspat, ale na její vizáži to není znát.

Čtyřletá Evelína je prý ze sestřičky absolutně nadšená. „Starší Evelínka Emilku miluje, pořád ji mačká. V tom ji musím trochu krotit, protože ji bere asi trošku jako svou panenku. Ale má ji ráda, pořád ji pusinkuje,“ řekla Badinková.