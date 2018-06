Paní na úklid rodinu nevytvoří, říká maminka na plný úvazek Badinková

Dceři Evelíně budou brzy dva roky. Jak jste pokročila ve výchově?

Řekla bych, že právě teď se to zklidňuje. Když Evelínka byla miminko a já stále kojila, byly jsme na sobě závislé prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ta "zátěž" se teď mění na hru a začíná to být zajímavější. Evelínka se už sama vzdálí, perfektně spolu komunikujeme a já se taky můžu konečně vyspat. Malá nebyla úplně miminko, které by spinkalo celou noc.

Žebříček hodnot se tedy proměnil výrazně?

Určitě. Ale myslím, že je to přirozené. Kdybych neměla dceru, asi bych pokračovala v zajetých kolejích a veškerý čas věnovala převážně práci, kterou pochopitelně miluju. Jak jsem ale byla v očekávání a pak byl porod, všechno se samo změnilo. Teď je na prvním místě rodina a ještě několik let bude.

Takže nejste herečka, která by chtěla jen jedno dítě a rychle zpátky do práce?

Každá matka to má jinak. Já razím heslo, že čas ošidit nejde a v případě výchovy dítěte to platí dvojnásob. Rodinné teplo paní na úklid nevytvoří. Rodině, tedy malé i partnerovi, se věnuju prakticky pořád. My jsme navíc velcí výletníci, takže máme pořád co dělat. Evelínka jednou ocení, že má základnu, kam se může kdykoliv vrátit.



Další dítě je otázkou času?

To nevím, ale další dítě bychom určitě chtěli. Řekla bych, že teď je opět v módě mít víc dětí. Vidím to i u svých hereckých kolegyň. Lenka Vlasáková, Klára Trojanová, Linda Rybová. I ony mají více dětí a určitě nemají pocit, že by jim ujel nějaký vlak. Kdo ví, třeba po kariéře zatoužím zase v padesáti.

Jak teď vypadá vaše pracovní nasazení?

Vrátila jsem se do představení, kde jsem působila i před porodem, nic nového jsem zatím nezkoušela. Hraju tudíž v divadlech Na Fidlovačce, ABC, Rokoko a Pod Palmovkou. Všude mám po jednom titulu a s natáčením seriálu Ulice mi to zatím bohatě stačí.

Mimochodem se potkáváme na akci, v rámci které bylo vybráno 60 tisíc pro opuštěné psy. Máte psa?

Ano, máme zlatého retrívra Piškota, kterému je teď sedm let. A teď mi došlo, že jsem zapomněla na jeho narozeniny!

Jak to?

Slavili jsme moje a asi jsme v tom všem zapomněli na něj. Tak to je jasné. Dneska se bude slavit ještě jednou.