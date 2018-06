Dcera by si přála Sněhurku, říká Badinková pár týdnů před porodem

"Nenechali jsme si to říct a sama to neodhadnu," říká o možném pohlaví miminka Michaela Badinková.

Rozhodnuto tak není ani o možných jménech. "U Evelínky jsme věděli hned, ale tentokrát si nemůžeme vybrat. Pravděpodobně nás napadne, až miminko poprvé uvidíme. Možná pomůže i Evelínka, která miminku zpívá písničky, poslouchá bříško a těší se. Přála by si sestřičku Sněhurku," doplnila herečka.

Po seriálu Ulice, který intenzivně natáčela ještě do minulého týdne, se jí stýskat nebude, protože ví, že se tam zase brzy vrátí. Symbolicky ji zatím zastoupí partner Jan Teplý ml., který v seriálu rovněž hraje.



"Těším se, že vypnu. A ten měsíc do porodu využiju k relaxu. Mám se sice fajn, ale ta tíha je samozřejmě větší. Snažím se odpočívat a ukrást si každou chvilku pro sebe. S Evelínkou je to náročnější, ale zatím to zvládáme," dodala.



Michaelu Badinkovou vyprovodily na mateřskou Hana Maciuchová i Vilma Cibulková.

Zajímavostí je, že Michaela Badinková před čtyřmi lety přišla do jiného stavu právě ve chvíli, kdy byla těhotná i v seriálu. Stejná situace se opakuje i letos. Se záměrem scenáristů to prý opět spojitost nemá.